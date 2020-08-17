مسؤول حكومي: الأمطار تسببت بتضرر 208 منزل أثري في شبام حضرموت

أعلن مسؤول يمني، تضرر 208 منزلاً أثرياً في مدينة شبام حضرموت نتيجة الامطار الغزيرة التي تشهدها اليمن منذ أشهر.



وقال مدير عام الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية حسن عيديد، في تصريحات صحفية، إن الأضرار شملت 208 منازل في مدينة "شبام" المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي.

وطالب عيديد، الحكومة ومنظمة اليونسكو والمانحين بسرعة التدخل لإيجاد تمويل إضافي عاجل لترميمها والحفاظ عليها.



وفي أكثر من مناسبة أطلق أهالي مدينة شبام التاريخية بحضرموت، مناشدات طالبت الجهات المعنية بسرعة ترميم المباني والمنازل المتضررة جراء الأمطار والسيول الأخيرة.



وشبام بلدة أثرية بالغة الإدهاش (تسمى بمانهاتن الصحراء) ويعود تاريخها للقرن السادس عشر الميلادي وباتت مئات المنازل فيها مهددة بالانهيار بفعل الأمطار وغياب الترميم.

