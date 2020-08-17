قيادي بانتقالي شبوة يكشف يتحدث لـ"اليمن العربي" عن التدخلات التركية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

سيد مصطفي

كشف صالح علي بلال القيادي بالمجلس الانتقالي في شبوة حول النفوذ التركي في اليمن، عن وجود نشاط لجانب التركي بدأ يطهر جليا بعد احتلال ميليشيات حزب الإصلاح للمدينة وإخراج قوات النخبة الشبوانية التي كانت تتولى الأمن في المحافظة، وتلك الوفود تأتي بصفه تجارية وغيرها من الواجهات الأخرى بمساعدة من تنظيم الإخوان المسيطر على المحافظة وعلى رأسه المحافظ بن عيدو.

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واكد بلال لـ"الخليج 365"، أن وزير النقل المقال الجبواني أنشأ معسكر ويجند شباب ولم تعترض عليه الشرعية أو أي من أعضاء حكومة اليمنية في الرياض، وهناك شكوك بان ذلك يتم بتفاهم بين الإخوان وقطر وتركيل لكن الوزير السابق ليس إخواني.

وأضاف القيادي بالمجلس الانتقالي في شبوة، أن هناك جمعيات خيرية تركية، لقوا المحافظ الإخواني لشبوة بن عيدو قبل فتره تحت غطاء جمعيات لكن هم في الحقيقة ضباط، إذا هناك نشاط سوف يكون تحت مظلة الإخوان، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأتراك لهم أطماع سياسية وعسكريه في المحافظة النفطية الغنية