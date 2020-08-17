شاهد.. أدلة جديدة تثبت تورّط قطر بدعم الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الخليج 365

أدلة جديدة تثبت تورط قطر رسميا في التعامل مع مليشيات الحوثيين في صنعاء، آخر هذه الأدلة، ممارسة السلطات القطرية الخطف والترحيل القسري في حق مواطنين يمنيين.



وفي مذكرة صادرة عن رئيس الجالية اليمنية في الدوحة، اعترف فيها بأن السلطات القطرية رحلت مواطنة يمنية تدعى حياة البيضاني مع طفلها قسرا من الدوحة إلى جيبوتي، بناء على طلب ميليشيا الحوثيين، رغم أن المرأة وابنها مهددان بالقتل.

واعتبرت الحكومة اليمنية تعامل قطر مع الحوثيين تجاوزا لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، واتهمت الدوحة بتجاهل تضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

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حياة البيضاني اتهمت السلطات القطرية باختطافها وترحيلها قسريا إلى بلد ثالث، رغم خطر تعرضها للقتل، مناشدة السلطات في جيبوتي ومنظمات حقوق الإنسان حمايتها.

وعرضت المواطنة اليمنية المرحلة قسرا معاناتها من داخل الدوحة، في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت انها حصلت على الطلاق من زوجها بعد ثبوت تعرضها للتعنيف الجسدي والنفسي والجنسي، وأكدت ان لديها تقريرا طبيا يدعم ذلك.