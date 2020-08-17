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المركز الوطني لمختبرات الصحة بحضرموت يتسلم جهاز بي سي آر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

المركز الوطني لمختبرات الصحة بحضرموت يتسلم جهاز بي سي آر

متابعات_ الخليج 365

تسلم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون اليوم، جهاز ( بي سي آر) مقدم من مبادرة حضارم المهجر.

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ويسهم الجهاز الذي تتوفر به مميزات عديدة في تحسين مستوى خدمات المركز من خلال سرعة انجاز العمل بالمركز نظرا لتميزه بسعته لعدد 24 عينة في زمن واحد لفحص كوفيد – 19.

 

وثمن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي، مبادرة حضارم المهجر لدعمهم القطاع الصحي مشيرا الى أن الجهاز سيشكل نقلة نوعية لعمل وحدة البي سي آر لمميزاته الايجابية المتعددة..

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