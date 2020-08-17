عشرات القتلى والجرحى بنيران أبطال الجيش في جبهة قانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يخوض أبطال الجيش الوطني، مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي البيضاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.



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وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي أن أكثر من 40 عنصراً من مليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرون بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة قانية خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والمعدات القتالية.

وقال إن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة حتى الآن في الشعاب وبطون الجبال الشاهقة في منطقة قانية، لافتاً إلى أن البعض منها مضى عليها أيام دون أن تنتشلها المليشيات الحوثية كونها من فئة ما يعرف بـ"الزنابيل".

وفي السياق، أضاف المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات مواقع وآليات تابعة للمليشيات في مواقع متفرقة في الجبهة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات من ضمنها عربة bmb وعيار 23.