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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الإخوان تقصف قوات الإنتقالي في أبين بالدبابات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
جددت ”المليشيات الإخوانية“ مساء الاثنين، قصفها المدفعي، على مواقع تمركز قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين جنوب اليمن، ما أسفر عن سقوط قتيلين و3 جرحى في صفوف الانتقالي.
وقال محمد النقيب، المتحدث العسكري باسم محور أبين في القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لـ ”إرم نيوز“، إن ”المليشيات الإخوانية“، جددت قصفها اليوم بالدبابات على مواقع تابعة لقوات المجلس بمنطقة ”الطرية“ شمال شرق زنجبار.
وأكد أن القصف، أسفر عن مقتل جنديين من قوات الانتقالي الجنوبي، وإصابة 3 آخرين بجروح.
وتتواصل الخروقات التي ترتكبها القوات العسكرية المحسوبة على الحكومة اليمنية، والمتمركز في الأطراف الغربية من مدينة شقرة، جنوبي محافظة أبين، رغم اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وبدء تنفيذ بعض بنوده
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