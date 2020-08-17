بن بريك يلتقي فريق التنسيق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، فريق التنسيق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض برئاسة اللواء محمد الربيعي، المُكلف بفض الاشتباك والإشراف على إعادة تموضع القوات العسكرية وفقا وماجاء في الملحق العسكري لاتفاق الرياض.



وفي اللقاء رحب رئيس الجمعية الوطنية برئيس وأعضاء فريق التنسيق السعودي، معبراً عن التقدير لدور وجهود الأشقاء في المملكة ووقوفهم إلى جانب شعبنا في مواجهة المشاريع التوسعية لإيران عبر ذراعها في اليمن جماعة الحوثي .

وأكد اللواء بن بريك حرص المجلس على التنفيذ الخلاّق لبنود اتفاق الرياض، وضمن ذلك الملحق العسكري وفق خطة عسكرية شاملة، تضمن إحلال السلام وتقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية التي تسعى لتعطيل عملية التنفيذ من خلال عملياتها الإرهابية المستمرة في عدد من الجبهات ومنها جبهة شقرة مستغلة حالة الانفلات في هذه الجبهة.

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ونوه اللواء بن بريك بتمسك القوات الجنوبية في الجبهات بضبط النفس والتزامها بدعوة المملكة لوقف إطلاق النار، رغم الاستفزازات والخروقات المتكررة للطرف الآخر.

من جهته عبر رئيس اللجنة العسكرية السعودية، عن سعادته لزيارة مدينة عدن، شاكرا لقيادة المجلس الانتقالي تعاونها وتعاطيها الإيجابي وحرصها على انجاح اتفاق الرياض.

وأكد اللواء الربيعي حرص المملكة على إحلال السلام في اليمن ، وتجاوز هذه المرحلة العصيبة ، وقال: "إن قيادة المملكة تُولي عدن والمحافظات الجنوبية المحررة اهتماماً كبيراً، وهناك حزمة مشاريع تنموية مهمة ستحدث نقلة مشهودة في الحياة الاقتصادية لهذه المحافظات".

وعقد فريقا التنسيق العسكريين للمملكة والمجلس الانتقالي مباحثاتٍ كرست لتحديد الآليات المناسبة لتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض.

وأكد الجانبان حرصهما على تنفيذ الاتفاق وإنهاء التصعيد والعمل على كل ما من شأنه تحقيق السلام ،وانطلاق عجلة البناء والتنمية وتوحيد الجهود في مواجهة المليشيات الحوثية.