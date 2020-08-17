تنفيذي شبوة يناقش نشاط المؤسسات التعليمية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة، اليوم، برئاسة المحافظ محمد بن عديو، عدد من القضايا المتعلقة بنشاط مؤسسات التعليم العام والمهني والجامعي، والإشكاليات التي تواجهها.



واستعرض الإجتماع، الخطوات الجارية لاستكمال مشروعات البنى التحتية والاساسية لهذه المؤسسات، ومنها انجاز اتفاقية مبنى كلية التربية والترتيب لافتتاح اول معهد نفطي تخصصي بالمحافظة يتولى تدريب الكوادر الهندسية حديثة التخرج في هذا المجال، وسير العمل في انجاز قاعات اضافية بكلية المجتمع وايجاد مباني مناسبة للمعهدين الصناعي والتجاري وتوفير احتياجات المعهد العالي لتدريب المعلمين، ومواصلة المتابعة لمشروع جامعة شبوة.

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وأقر الإجتماع تشكيل لجنة مختصة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق لوضع المعالجات المناسبة للقضايا التي تواجه مؤسسات التعليم العام والمهني والجامعي بالمحافظة.

وشدد الإجتماع على ضرورة التواصل مع الجانب السعودي بشأن اعادة تأهيل مبنى المعهد التقني والصناعي الجديد الذي تكفلت المملكة بناءه وتعرض لاضرار بالغة خلال اجتياح ميليشيا الحوثي الإنقلابية للمدينة.

وحث الإجتماع القيادات التربوية والمهنية والجامعية على ضرورة استكمال الاستعدادات الفنية والادارية للعام الدراسي الجديد، والاخذ بعين الاعتبار العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.