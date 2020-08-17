شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة المياه تتسلم محطة المعالجة بمنطقة صليلة بمدينة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 جرى اليوم بمدينة سيئون، استلام مبدئي لمحطة المعالجة بمنطقة صليلة ضمن مشروع تطوير مرافق الصرف الصحي، بحضور القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي.

Advertisements مشروع المحطة الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تأتي ضمن العقد الثاني لمشاريع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في سيئون وترميم، بتكلفة 7 ملايين دولار. وتتكون من مصفاه ومباني واحواض، وتستوعب أكثر من ٢٠ الف متر مربع في اليوم من المياه المعالجة.

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