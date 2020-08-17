شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في شبوة .. عشرات القواطر الضخمة محملة بالاطقم والدبابات والأسلحة الثقيلة في مختلف شوارعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل على صورة يظهر فيها عشرات القواطر محملة بالاطقم والدبابات. ويظهر في الصورة قاطرات محملة بالدبابات في عتق قادمة من الوديعة الى عدن . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وتصطحبها قوات الخاصة قادمة من منفذ الوديعة الحدودي في طريقها إلى شقرة. وقال مصدر محلي لكريتر سكاي ان الدبابات والمصفحات في طريقها الى عدن.

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