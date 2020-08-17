شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تطورات متسارعة في معارك الجوف و مأرب بين الجيش والحوثيين " تفاصيل جديدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مركز سبأ الاعلامي، المتخصص بنقل اخبار تطورات المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين بمحافظتي الجوف ومارب قبل قليل تفاصيل جديدة عن سير المعارك الدائرة هناك.

وذكر مركز سبأ الاعلامي في حسابه بموقع تويتر اخر تطورات المعارك خلال الساعات الماضية تابعها محرر أبابيل نت بأن معارك عنيفة شهدتها جبهة المخدرة موكدا بان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة كسروا هجوم حوثياً وشنوا هجوم معاكس.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

واشار بأن نحو 13جثة حوثية مرمية في مناطق الاشتباكات.

وفي صرواح اكد ان معارك عنيفة دارت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات.

Advertisements

وعن سير المعارك في الجبهات الواقعة بين مأرب والجوف، اكد في بيان مقتضب التالي:

*قوات الجيش تكسر هجوماً حوثياً ، وتشن هجوم معاكساً

*قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تحرر عدد من المواقع

*اعطاب مدرعة واغتنام أخرى وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة

*قوات الجيش الوطني لازالت تحاصر مجموعة من المليشيات الحوثية

مقتل نحو 25حوثياً خلال المعارك.

وفي التفاصيل تدور معارك طاحنة الآن بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش في الرخيم والمخدرة، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وتخلل المعارك قصفا صاروخيا مكثفا لطيران التحالف العربي.

وكانت مليشيا الحوثي نفذت هجوما عنيفا على مدينة مأرب من عدة محاور للمدينة انطلقت فيه من مفرق الجوف وصولاً إلى وادي اللسان والثانية في جبهة هيلان وصولا إلى الكسارة أما المحور الثالث فقد ضم جبهة المخدرة الضيم وصولا إلى الرخيم.

وأكدت المصادر أن طائرات التحالف كثفت غاراتها على مناطق متفرقة من مأرب خصوصاً صرواح التي تعرضت، وفق مصادر قبلية، لأكثر من 9 غارات.