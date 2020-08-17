شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام عاجل وصل من مصلحة الدفاع المدني في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت مصلحة الدفاع المدني 70 حالة وفاة ، وتهدم 462 منزلا جراء سيول الامطار التي شهدتها اليمن خلال الأيام الماضية .

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وبينت المصلحة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء حول الأضرار الناجمة عن سيول الامطار، أن 49 حالة وفاة كان سببها الغرق، وعشر وفيات نتيجة تهدم المنازل، و11 حالة وفاة نتيجة تهدم الصخور، و13 إصابة موزعة على طفيفة ومتوسطة وبليغة.

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كما سجلت 162 انهيار صخري وغرق 126 آلية، وانهيار سد واحد ونفوق 36 رأس من الثروة الحيوانية وجرف 56 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية، فيما لا تزال ست مناطق معرضة للانهيار.

وانتقدت المصلحة، تجاهل المنظمات المحلية والدولية لواجباتها إزاء كارثة السيول وهو ما تسبب في تفاقم حجم الاضرار الواقعة في امانة العاصمة والمحافظات.

وجددت مصلحة الدفاع المدني مطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (6)لسنة 2019م بخصم 1%من موازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والمختلطة والصناديق الخاصة وذلك لتغطية متطلباتها لمواجهة مثل هكذا كوارث .

وبينت المصلحة في بيان صادر عن المؤتمر انه رغم شحة الامكانات وانعدام المعدات والوسائل والتجهيزات اللازمة لمواجهة الكوارث لم تقف مكتوفة الايدي بل تحركت بكوادرها على الأقل من باب واجبها الإنساني لمحاولة تلافي ما استطاعت تلافيه ومحاولة انقاذ ما تم إنقاذه .

كما ناشدت القيادة السياسية بإيجاد الحلول العاجلة والناجعة التي تمكن مصلحة الدفاع المدني من القيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية والقانونية .