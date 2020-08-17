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خلافاً لكل الأنباء هذا ما يحدث الان في مأرب وهذه الحقيقة الكاملة للسيطرة على محيط عاصمة المدينة

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عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر عسكرية بمأرب ما تردد عن تمكن ميلشيا الحوثي من تحقيق تقدم في اتجاه عاصمة محافظة “مأرب”.

وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أن الحوثيين يحشدون منذ عدة اسابيع بهدف التأهب لشن هجوم واسع لاقتحام عاصمة مأرب والسيطرة على المحافظة النفطية وشنوا خلال الايام الماضية واليوم هجمات متعاقبة بائت جميعها بالفشل حيث تم صدها والحاق خسائر فادحة في اوساط مقاتلي الميلشيا .

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واشارت المصادر الى أن مأرب محمية بقوات الجيش وعزيمة واصرار قبائلها الحرة على منع اي تقدم للحوثيين .

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