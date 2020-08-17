شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في شبوة .. عشرات القواطر الضخمة محملة بالاطقم والدبابات والأسلحة الثقيلة في مختلف شوارعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر صحفية ان ناقلات تحمل أسلحة ثقيلة و مدرعات و أطقم وصلت اليوم الاثنين 17 أغسطس/آب 2020، إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، شرق اليمن.

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و بحسب المصادر وصلت الأطقم إلى عتق قادمة من منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، في طريقها إلى عدن.

و التعزيزات تتبع القوات السعودية، و رافقتها قوات من الأمن الخاص المتمركزة في منفذ الوديعة، و تضم التعزيزات دبابات حديثة.