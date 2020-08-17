شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماقاله علي محسن للعرادة بعد إعلان الحوثيين السيطرة على 12 مديرية في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، مساء امس الأحد، اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب سلطان العرادة للاطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية بالمحافظة.

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وأشاج محسن بالبطولات الأسطورية التي تسطرها قوات الجيش وأبناء محافظة مأرب في وجه أشرس هجمة حوثية غاشمة مدعومة من إيران وفقا لوكالة سبأ الرسمية,

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وقال إن هذه الملاحم الأسطورية التي يسطرها الجيش وأبناء اليمن في مختلف الجبهات على امتداد الجمهورية تثبت تمسك اليمنيين وعزيمتهم في الانتصار للجمهورية ولمبادئها والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

وكان محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين محمد علي طعيمان، قال في وقت سابق الأحد، إن قوات الجماعة تسيطر حالياً على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب.

وزعم طعيمان لجوء سلطات مأرب لوساطات إقليمية في محاولة لمنع تقدم قوات الحوثيين لتحرير المدينة، مشيراً إلى آخر وساطة تقدمت بها سلطنة عمان التي تربطها علاقات احترام متبادل مع الحوثيين.

وتشهد محافطة ومأرب معارك مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين قوات الجيش وجماعة الحوثيين وسط محاولة الأخيرة السيطرة على المحافظة النفطية.