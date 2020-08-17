شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـل... الحوثيون يعلنون اقتحام مأرب من خمسة محاور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الإثنين، إحراز تقدم جديد في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) بعد هجوم كبير شنته قواتهم من خمسة محاور.

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ونقلت وسائل إعلام موالية للحوثيين عن مصادر عسكرية، إن مسلحي الجماعة تمكنوا من قطع الإمدادات عن معسكر ماس أبرز الخطوط الدفاعية عن المدينة.

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وأضافت المصادر أن الحوثيين تقدموا من خمسة محاور وسيطروا على قرن زمين في محور العلمان، ووادي الرخيم في جبهة الكسارة, في الوقت الذي واصلت قواتهم التقدم في جبهات مديرية مدغل.

وأشارت إلى أن الحوثيين سيطروا على جبل القف والطريف في جبهة المخدرة وخققوا تقدماً باتجاه منطقة العمود مركز مديرية الماهلية.

وكان محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين محمد علي طعيمان، قال في وقت سابق الأحد، إن قوات الجماعة تسيطر حالياً على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب.

وزعم طعيمان لجوء سلطات مأرب لوساطات إقليمية في محاولة لمنع تقدم قوات الحوثيين لتحرير المدينة، مشيراً إلى آخر وساطة تقدمت بها سلطنة عمان التي تربطها علاقات احترام متبادل مع الحوثيين.

وتشهد جبهات مأرب تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ نحو خمسة أشهر حيث يكثف الحوثيين هجماتهم على مأرب بهدف السيطرة على المحافظة النفطية.