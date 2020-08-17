عـــــــــــــاجــل وهـام: الرئيس هادي سيعلن من أمريكا استقالته ونقل صلاحياته إلى نائبه ”الأحمر”

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عدن - ياسمين التهامي - مصادر: الرئيس هادي سيعلن من أمريكا استقالته ونقل صلاحياته إلى نائبه ”الأحمر”

تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء انباء عن تدهور صحة الرئيس عبدربه منصور هادي، بشكل كبير قد تدفعه لإعلان استقالته ونقل صلاحياته الى نائبه علي محسن الأحمر.

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وذكرت المصادر، أن الرئيس هادي نقل اليوم الأحد، إلى أكبر مشافي مدينة كليفلاند الامريكية واجريت له فحوصات تبين انه في معاناة صحية صعبة.

وبحسب المصادر فإنه من المحتمل أن يعلن الرئيس هادي استقالته من رئاسة الجمهورية ونقل صلاحياته الى النائب علي محسن الأحمر ومستشارية او تشكيل مجلساً عسكرياً لقيادة اليمن موقتاً حتى تجرى انتخابات رئاسية.

وكان الرئيس هادي قد غادر العاصمة السعودية الرياض إلى الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، في رحلة علاحية وإجراء فحوصات طبية.

ويخضع الرئيس هادي، للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011. وسافر عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو عام 2019.