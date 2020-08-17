شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي كبير يكشف عن سبب عدم تمكنهم من اسقاط مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محافظ مأرب المعين من قبل مليشيات الحوثي محمد علي طعيمان سبب عدم تمكنهم من التقدم في معارك محافظة مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وبررطعيمان عدم تمكن قواتهم من التقدم بأن قواتهم تراعي في تقدمها البطيء مصالح المواطنين والمنشآت الحيوية في المحافظة على حد تعبيره . وتوعد طيعمان بحسم المعركة في مأرب خلال ساعات حد وصفه . Advertisements وتحدث طعيمان، إن قوات جماعته الإرهابية تسيطر حالياً على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن). وزعم طعيمان لجوء الحكومة الشرعية لوساطات إقليمية في محاولة لمنع تقدم قوات الحوثيين حسب وصفه . وسخر ناشطون من تصريحات طعيمان مؤكدين ان المليشيا الحوثية تلجأ للكذب على اتباعها للزج بهم في محارق المعارك في مأرب. مؤكدين انه وقبل كل معارك الحوثيين تعمل الجماعة على الكذب للزج بالمغرر بهم في المعارك مستخدمة الحرب الاعلامية للترويج لكذبها المعتاد . وكانت مصادر محلية من محافظة صنعاء تحدثت عن وصول عشرات الجثث وعشرات الجرحى من مقاتلي الحوثي الى مستشفيات العاصمة صنعاء ما يثبت عن انتحار للجماعة على اسوار محافظة مأرب التاريخ .

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