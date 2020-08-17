شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة بشأن فيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زفت السطات السعودية بشرى سارة للمواطنين والمقيمين، بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأعلنت السلطات الصحية السعودية، خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي.

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وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 1227 إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 1413 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 25 أبريل/نيسان عندما تم تسجيل 1223 إصابة خلال 24 ساعة.

فيما قفزت حصيلة الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع، إذ سجلت الوزارة 39 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 31 وفاة أمس)، في أكبر حصيلة منذ 21 يوليو/تموز عندما تم رصد 44 وفاة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 298542، بما في ذلك 3408 حالات وفاة و28181 حالة نشطة، منها 1774 مريضًا في حالة حرجة، وتماثل 2466 مصابًا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي المتعافين 266953.