مجهولون يستهدفون طبيب صيدلاني بقنبلة يدوية بمدينة إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020 إب - الخليج 365 ألقى مجهولون قنبلة يدوية على صيدلية وسط مدينة إب، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements وقال شهود عيان، إن مجهولين على متن دراجة نارية قاموا بإلقاء قنبلة على صيدلية فكري الجندبي في شارع مستشفى الثورة بمدينة إب. ولاذ الجناة بالفرار عقب الحادثة التي تسببت بخسائر مادية في صيدلية "فكري" وبحالة من الرعب في اوساط المواطنين. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة

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