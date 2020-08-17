الكويت تدين استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين لاستمرار استهداف "ميليشيا" الحوثي المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق صواريخ باليستية.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن المصدر قوله إن هذه "الاستهدافات تشكل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وتهديدا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة".

Advertisements

وناشد المصدر المجتمع الدولي بالمسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن السعودية والمنطقة، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كانت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلنت، أمس الاحد، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية)".