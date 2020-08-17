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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سياج" تدعو الى محاكمة مستعجلة في قضية اغتصاب وقتل طفلة في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
إب - الخليج 365
دعت منظمة سياج لحماية الطفولة السلطات القضائية في محافظة إب وسط اليمن إلى التحقيق والمحاكمة المستعجلة بحق المتهمين باغتصاب وخنق وتعليق جثمان الطفلة البريئة (أ. ع) ذات الثمان سنوات بمدينة جبلة.
وقالت منظمة "سياج" في بيان لها، إن اغتصاب الأطفال والاعتداءات الجنسية بحقهم قد تزايدت بنسب عالية في مختلف محافظات اليمن.
وأضافت في بيان لها على صفحتها بموقع "فيسبوك": "ان معدلات تلك الجرائم قد ارتفعت بشكل مخيف وغير مسبوق كنتيجة مباشرة للحرب التي تشهدها البلاد بشكل مستمر وواسع منذ ست سنوات.
وتناشد سياج للطفولة السلطات القضائية إلى إعادة النظر في آلية محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بما يضمن السرعة والتنفيذ بأقصى وأشد العقوبات القانونية وبشكل علني بحق كل من يثبت تورطه فيها
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