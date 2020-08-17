الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية للــــ 24 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن النشرة التنبيهية للــــ 24 ساعة القادمة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول امطار رعدية متفرقة اثناء فترتي الظهيرة والمساءعلى اجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالا وحتى تعز ولحج جنوبا مع احنمال امتدادها شرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية، وغربا الى أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، بينما تكون الاجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، في المناطق الصحراوية والساحلية من الاجواء الحارة وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وقت الظهيرة.