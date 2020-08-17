الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف المركز، بأن الطقس بالمرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية متفرقة في فترتى الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز ولحج جنوبا مع احتمال امتدادها شرقا الى اجزاء من الهضاب الداخلية.

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وبالمناطق الساحلية، اجواء غائمة جزئيا حارة و رطبة بوجه عام، مع احتمال هطول امطار متفرقة على اجزاء منها وقد تمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال خاصة على السواحل الجنوبية.

وبالمناطق الصحراوية، اجواء صحوة الى غائمة جزئيا حارة وجافة، والرياح خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وأرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شديدة تصل اقصى سرعة لها الى 35عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية او الذاهبين اليها من الاجواء الحارة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر خاصة في شرق خليج عدن وحول ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من الرياح الشديدة واضطراب البحر