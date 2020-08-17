شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة اغتيال ولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في هذه الدولة العربية ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد القصر الملكي في المغرب حالة غير مسبوقة من التوتر، بعدما تحدثت تقارير عن محاولة لاغتيال ولي العهد الحسن بن محمد صاحب ال 18 عاما.

ونشر الصحفي والناشط المغربي عبد الحليم المرابط خبرا زعم خلاله عزل رشيد بن الحسن شقيق الملك محمد السادس، بسبب محاولته اغتيال ابن أخيه ولي العهد الحسن بن محمد.

وكشف الصحفي عن صراع كبير بير داخل الأسرة الحاكمة بالمغرب، مدعيا محاولة رشيد بن الحسن تصفية ولي العهد للانفراد بالحكم بعد تدهور الحالة الصحية لأخيه محمد السادس.

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وحسب التقارير طلبت السلطات المغربية من إسبانيا تسليم الصحفي المغربي المرابط الذي نشر خبر محاولة اغتيال ولي العهد.

من جانبها، أفادت قناة "النهار" الجزائرية، نقلا عن مصادر إعلام اسبانية وجود اجتماع طارئ داخل القصر الملكي جمع مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي وقائد الجيش الملكي ورئيس الحكومة ومدير المخابرات بعد تفاقم الحالة الصحية للملك.

وتأتي انباء محاولة اغتيال ولي العهد المغربي، بعد أيام من العثور على السائق الشخصي له مقتولا في شقته.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن تفاقم الحالة الصحية للملك محمد السادس على خلفية مضاعفات إصابته بمرض التهاب الرئتين الفيروسي.