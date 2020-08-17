شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إبنة الفنان "عمرو دياب " تصدم الجميع بظهور فاضح .. شاهد ماذا كانت تفعل داخل السيارة ..صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستومك" مكشوف البطن، هو قطعة الأزياء المميزة لكنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، حيث لفتت الأنظار، خلال جلسات التصوير، التي تشارك بها جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وسط آلاف التعليقات المتنوعة بين الإشادة بإطلالاتها وانتقادها.

وفي أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت "كنزي" بـ"ستومك" مكشوف الصدر، والذي تميز بأنه فصفاض وأكمام طويلة، و"ميني جيب" من الجينز الفاتح، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط، حاصدة ما يتجاوز 18 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"اللبس فعلا مش مناسب على سنك"، و"مينفعش اللي بتعمليه".

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هن" رصد أبرز إطلالات "كنزي" بـ"ستومك" خلال الفقرات التالية.

وفي نهاية يوليو الماضي، نشرت صورها بإشارة خارجة وخادشة للحياء بإصبعها، فضلا عن صورتها "المهزوزة"، خلال ارتدائها "هاف استومك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط.

وخلال استمتاعها برحلتها لمدينة "إبيرة" الإسبانية مع أسرتها، ظهرت بجيبة من اللون الأبيض، قصيرة، وتوب ستوميك، وترسم الحنة، تاركة شعرها الأشقر كيرلي.

وفي سبتمبر الماضي، أطلت "كنزي" بـ"توب أستوميك" برتقالي اللون، تميز بفتحة كبيرة بمنطقة الصدر، بالإضافة إلى بنطلون يحمل لون الـ"توب" نفسه، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

وقبلها بأشهر، أطلت بتوب "ستوميك" بإحدى درجات الأزرق، مع سروال من اللون ذاته، خلال رحلتها بمدينة تولوم المكسيكية.

يشار إلى أن حالة واسعة من الجدل والانتقادات، صاحبت نشر كنزي دياب، صور جديدة لها عبر "بروفايل بيكتشر"، بحركة خارجة وخادشة للحياء بإصبعها عبر "إنستجرام"، إلا أنها قررت دياب، ابنة تغييرها بأخرى.