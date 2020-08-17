شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوج السعودية " آلاء النعمان" يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي .. ما فعله بغرفة نومها اثناء عودتها من السفر صدم الجميع ..شاهد الفيديو والصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدرت مشهورة “سناب شات” السعودية، آلاء النعمان، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها طريقة استقبال زوجها لها، بعدما عادت من مدينة جدة.

ووثقت آلاء النعمان لحظة دخولها المنزل، لتتفاجأ أن زوجها حوله إلى ما يُشبه محل الزهور، وقد زين المدخل والدرج الداخلي للمنزل، وغرفة النوم والممرات بالورود، والعطور والشموع والهدايا، في مشهد شاعري أثار جدلاً بين الناشطين، الذين دشنوا هاشتاج #الاء_النعمان_وزوجها.

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وعلقت ألاء النعمان على الفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” : “أقسم بالله خلاني أبكي من قلبي”، ووضعت خلفية موسيقية قصيدة “حين التقيتك عاد قلبي نابضاً، للشاعرة دارين شبير.

وبينما هنأها الأغلبية، هاجم آخرون ما تُصدره السوشيال ميديا من مظاهر كاذبة، فكتب مغرد: “عزيزتي الزوجة لا تصدقي الي متصور وتنكدي على زوجك وتحتقريه كوني عاقلة واعية تراه عالم افتراضي كله كذب في كذب لا تخربي حياتك وتكرهي زوجك ارجوك حياتكم فيها احلا من كذا ان شاءالله”.