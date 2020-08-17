الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

جبهة الساحل الغربي تشهد اشتباكات هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جبهة الساحل الغربي تشهد اشتباكات هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

جبهة الساحل الغربي تشهد اشتباكات هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة

الحديدة - الخليج 365

شهدت جبهة الساحل الغربي اشتباكات هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة ضاعفت خسائر المليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.

 

 وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية حاولت التسلل بالعشرات من عناصرها وغطاء ناري مكثف إلى مزارع وتباب استراتيجية تمكنها من تهديد مدينة التحيتا المعروفة بكثافتها السكانية جنوب الحديدة وسرعان ما انتهت بالفشل الذريع وخسائر بشرية في صفوفها.

Advertisements

 

 مؤكدا أن تحركات المليشيات التابعة لإيران كانت مرصودة بدقة الأمر الذي أفقدها عنصر المباغتة وجعلها لقمة سائغة لوحدات القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المواطنين في مركز مديرية التحيتا وعزل جيوب المليشيات في مناطق غير ذات قيمة عسكرية.

 

وكانت القوات المشتركة سحقت، أمس ، هجومين لمجموعة قتالية جديدة حاولت خلالها المليشيات الحوثية فتح ثغرات صوب الدريهمي والجبلية جنوب الحديدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جبهة الساحل الغربي تشهد اشتباكات هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا