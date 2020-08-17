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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الإماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى الجريبة بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية وايوائية إلى منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خطة الاستجابة للمواطنين في الساحل الغربي.
وتنوعت المساعدات التي تم توزيعها على الأهالي والنازحين والمتضررين من الأمطار في منطقة الجريبة السفلى والعليا بين مواد غذائية أساسية استهلاكية، ومخيمات إيواء.
وتهدف هذه المساعدات للتخفيف من معاناة الأهالي الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة، وتزويد النازحين والمتضررين من الأمطار بالمخيمات التي تساعدهم على تجاوز آثار كارثة السيول.
وعبر أهالي منطقة الجريبة عن فرحهم وامتنانهم وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي عقب إستلامهم للمساعدات رغم ما يمرون به من أوضاع معيشية صعبة.
وسبق هذه القافلة توزيع مساعدات مماثلة للمتضررين من السيول في مختلف مناطق الساحل الغربي خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة
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