الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الهلال الإماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى الجريبة بالدريهمي جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الإماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى الجريبة بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الهلال الإماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى الجريبة بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية وايوائية إلى منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خطة الاستجابة للمواطنين في الساحل الغربي.

 

 وتنوعت المساعدات التي تم توزيعها على الأهالي والنازحين والمتضررين من الأمطار في منطقة الجريبة السفلى والعليا بين مواد غذائية أساسية استهلاكية، ومخيمات إيواء.

Advertisements

 

وتهدف هذه المساعدات للتخفيف من معاناة الأهالي الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة، وتزويد النازحين والمتضررين من الأمطار بالمخيمات التي تساعدهم على تجاوز آثار كارثة السيول.

 

 وعبر أهالي منطقة الجريبة عن فرحهم وامتنانهم وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي عقب إستلامهم للمساعدات رغم ما يمرون به من أوضاع معيشية صعبة.

 

 وسبق هذه القافلة توزيع مساعدات مماثلة للمتضررين من السيول في مختلف مناطق الساحل الغربي خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الإماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى الجريبة بالدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا