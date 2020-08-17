شكرا لقرائتكم خبر عن الخيانة من الداخل.. إنقلاب عسكري في مأرب وهذه تفاصيله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عسكرية في الجيش الوطني بأن قوات الحوثي نفذت هجوما عنيف على مدينة مأرب من عدة محاور للمدينة انطلقت فيه من مفرق الجوف وصولاً إلى وادي اللسان والثانية في جبهة هيلان وصولا إلى الكسارة أما المحور الثالث فقد ضم جبهة المخدرة الضيم وصولا إلى الرخيم.

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وقالت المصادر إن معارك طاحنة تدور الآن بين قوات الحوثي وقوات الجيش الوطني في الرخيم ومخدرة، مسندوا بقصف صاروخي مكثف لطيران التحالف العربي.

وأكدت المصادر أن طائرات التحالف كثفت غاراتها على مناطق متفرقة من مأرب خصوصاً صرواح التي تعرضت، وفق مصادر قبلية، لأكثر من 9 غارات.

يأتي ذلك الهجوم بالتزامن مع تمكن قوات الجيش الوطني، من افشال مخطط حوثي كبير يهدف إلى تنفيذ انقلاب عسكري على الشرعية وإسقاط مدينة مأرب من الداخل.

وبحسب المصادر فإن قوات الحوثي كانت تريد تفجير الوضع عسكريا من داخل مدينة مأرب، وأرسلت اكثر من 300 من عناصرها على شكل خلايا نائمة قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بألقى القبض على أكثر من 300 حوثي داخل المدينة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بمأرب مساء أمس السبت من إسقاط مخطط حوثي لإسقاط مأرب من الداخل، وألقت القبض على 300 حوثي داخل المدينة إلا أن مصادر أمنية حذرت من وجود اعداد كبيره من خلايا الحوثي منتشرة ومتجذرة داخل صفوف الجيش الوطني تشكل خطرا حقيقا على وجود