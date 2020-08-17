عاجل .. « الزنداني » يفقد اثنين من أبنائه بحادثة مروعة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تمكن البحث الجنائي في محافظة إب من العثور على جثة طفلين شقيقين كانوا قد اختفوا صباح البارحة .ظ وقال مصدر في البحث الجنائي انه تم العثور على رعد الزنداني ١٢ عام وشقيقته هنادي الزنداني ١٧ عام جثث هامدة . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed بعد قتلهما . Advertisements وقد تمكن رجال البحث الجنائي بقيادة العقيد غانم جزيلان وطاقمه المكلف بالمهمة بالقبض على المشتبه بهم وبعد التحقيق والتحري تم القبض على الجناة منفذي الجريمة واللذين بحسب المصدر تربطهما علاقة نسب وقرابة (اخوة ) بعائلة المجني عليهم. وتم إيداعهما السجن لإستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى جهات الإختصاص. ولم يتضح حتى اللحظة أسباب قيام الجناة بهذه الجريمة البشعة التي هزت محافظة إب . وحول ذلك رصد محرر يمن دايركت منشوراً للكاتب الصحفي احمد طارش خرصان وضح فيه ملابسات الجريمة كاملة.

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