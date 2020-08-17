شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات من انتشار عملات مزيفة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت مصادر تجارية في العاصمة عدن من انتشار عملات مزيفة من فئة 1000 ريال.



وقال متداولون للعملة انهك اكتشفوا وجود عملات مزيفة فئة 1000 ريال يتم التعامل بها دون ادراك بانها مزيفة.

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