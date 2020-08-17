شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي تجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020 أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكد بيان للخارجية المصرية تضامن مصر ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.

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