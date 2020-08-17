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بالصور.. السيسي يحضر عقد قران ابنة صديقه الراحل

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عدن - ياسمين التهامي - حرص الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على حضور عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، وذلك بصحبة زوجته.

 

 

ووثقت عدة صور مراسم الاحتفال بعقد القران، ومن بينها صوراً للرئيس المصري وهو يوثق اسمه كشاهد في وثيقة الزواج.

 

يذكر أن مراسم الاحتفال تمت وسط اجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس الجديد، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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