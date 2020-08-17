شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. السيسي يحضر عقد قران ابنة صديقه الراحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرص الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على حضور عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، وذلك بصحبة زوجته.

ووثقت عدة صور مراسم الاحتفال بعقد القران، ومن بينها صوراً للرئيس المصري وهو يوثق اسمه كشاهد في وثيقة الزواج.

يذكر أن مراسم الاحتفال تمت وسط اجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

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