شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد بين " الإمارات " و " إسرائيل" في هذا المجال بعد تدشين خطوط الاتصال بين الدولتين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، أن محادثات تجري بالفعل مع شركة الطيران الإسرائيلية “يسرائير” بشأن إنشاء رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات.

خطوط جوية ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، أضاف الحبتور في مقابلة مع “القناة “13 الإسرائيلية، أن شركته تجري محادثات مع شركة “يسرائير”، وقال: “هناك محادثات تواصلنا فيها معا بشأن خطوط جوية تجارية وسياحية”، وأضاف: “آمل أن نتوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على الشركة الإسرائيلية والإمارات”.

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وتابع الحبتور قائلا إنه “الإمارات أرض الفرص وهذه فرصة لرجال الأعمال الإسرائيليين وللسياح الذين يرغبون في زيارتها”. وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الحبتور، لطالما كان مؤيدا قويا لإقامة الإمارات علاقات مع إسرائيل، وقد بدا حريصا بشكل خاص على بدء التعاون، وقال إنه ناقش الأفكار بالفعل مع أصدقاء إسرائيليين.

حجم الاستثمارات وقدرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أن تصل قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات بعد الإعلان عن التطبيع إلى 300-500 مليون دولار. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الإماراتية في إسرائيل إلى 350 مليون دولار سنويا.

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أعلن ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي أمس الأحد، عن تدشين خطوط الاتصال بين دولتيهما.