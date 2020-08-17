ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات والانترنت بنسبة 20% في المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت أسعار خدمة الاتصالات للتلفون الثابت والنقال، وخدمة الانترنت بنسبة 20 في المائة في المحافظات والمناطق المحررة، مدفوعة بتداعيات قرار حظر ميليشيا الحوثي للتعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في مناطق سيطرتها.



وشكا المواطنون من ارتفاع أسعار كلفة الشحن الفوري والكروت، وخدمة الانترنت في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدين أن نقاط تسديد الانترنت عبر شركات الصرافة يطلبون 20 في المائة فوق سعر الباقة الرسمي.

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وأرجع مزودو مبيعات الشحن الفوري وشركات الصرافة، أسباب ارتفاع الأسعار في باقات الشحن (الرصيد) إلى فارق سعر الصرف بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وتحمل المواطنون تداعيات حرب العملة التي تتبناها ميليشيا الحوثي، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات والتحويلات المالية النقدية، ما يعمق أوجاع السكان الذين دفعت بهم الحرب التي طال أمدها إلى أسوأ وضع اقتصادي واجتماعي في العالم.

وكانت ميليشيا الحوثي في 18 ديسمبر 2019، قد حظرت التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة ما بعد 2016 من البنك المركزي اليمني بعدن، في مناطق سيطرتها، ما تسبب بتداعيات كبيرة على سعر العملة المحلية والنشاط التجاري وأسعار السلع.

واتسع الاختلاف بين قيمة الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، والحكومة بنحو 13% في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، 675 ريالا للدولار في عدن، و600 ريال للدولار في صنعاء.