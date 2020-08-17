البحسني يطلع على المشاريع الاستثمارية لهيئة المصائد لتطوير القطاع السمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الى توجهات الهيئة العامة للمصائد السمكية محور حضرموت شبوة وسقطرى، لإعتماد مشاريع استثمارية تخدم البنية التحتية للقطاع السمكي بالمحافظة.

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وأشاد المحافظ خلال لقائه اليوم ،مدير عام الهيئة المهندس يسلم بابلغوم، بالمشاريع الاستثمارية في القطاع السمكي بما يعود بالنفع على الصيادين والبنية التحتية للقطاع السمكي.

ووجه المحافظ بإيلاء أهمية بالصيادين في مديرية بروم ميفع، وتقديم المساعدات النقدية لعدد 500 أسرة عبر المؤسسة الطبية الميدانية بالتنسيق مع هيئة المصائد السمكية، ودعم الصيادين بمعدات صيد وحافظات للأسماك وسترات النجاة.