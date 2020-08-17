محلل سياسي يكشف جهود النخبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

خاص- الخليج 365

علق المحلل السياسي، جمعان أحمد محمد بن لشرم على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الخضرمية ووصفه لها بالمليشيات.



وقال جمعان في تصريحات خاصة إن وزير الخارجية اسمه الحضرمي وليس له اي صله بحضرموت وهو من المحافظات الشمالية.

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وأوضح أن النخبة الحضرمية تابعة لأوامر الشرعية اليمنية، مؤكداً أن الهدف وراء تصريح وزير الخارجية من تصريحه تشوية النخبة الحضرمية.

وحول جهود النخبة الحضرمية أكد أنها كشفت الستار عن آلاعيب ومراوغات الشرعية الخفية من خلال تقديم معلومات للتحالف بأنها من ترعئ الارهاب في اليمن ، وقامت باظهار صورة مشرفة للعالم بفرض الأمن والأمان والاستقرار في مناطق سيطرتها في حضرموت الساحل.