شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة اقتراب الحوثيين من دخول عاصمة محافظة ” مأرب” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفت مصادر عسكرية بمأرب ما تردد عن تمكن ميلشيا الحوثي من تحقيق تقدم في اتجاه عاصمة محافظة "مأرب" .

وأكدت المصادر " أن الحوثيين يحشدون منذ عدة اسابيع بهدف التأهب لشن هجوم واسع لاقتحام عاصمة مأرب والسيطرة على المحافظة النفطية وشنوا خلال الايام الماضية واليوم هجمات متعاقبة بائت جميعها بالفشل حيث تم صدها والحاق خسائر فادحة في اوساط مقاتلي الميلشيا .

واشارت المصادر الى أن مأرب محمية بقوات الجيش وعزيمة واصرار قبائلها الحرة على منع اي تقدم للحوثيين .

وكان محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين محمد علي طعيمان، قال إن قوات المليشيا تسيطر حالياً على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) وهو مانفاه مصدر محلي مؤكدا ان المليشيا تعيش اوهاما لتضحك بها على المؤيدين لها والمغرر بهم من الاتباع .