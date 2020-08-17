شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يوقفون الخدمات عن السكن الجامعي لجامعة صنعاء بما فيها الماء والكهرباء لارغام الطلاب على المغادرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت المليشيا الحوثية الخدمات عن السكن الجامعي وسكن الأيتام والسـكن الخشـبي، وكذلك سكـن الطالبات وفي مقدمتها خدمات المياة والكهرباء والغاز في جامعة صنعاء لارغام الطلاب على مغادرة السكن .
وقال عدد من الطلاب لـ "المشهد اليمني"، السبت، إن الطلاب والطالبات في السكن الجامعي والذي كان يفتح أبوابه في حقبتي الرئيس السابق علي عبد الله صالح والرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي ويقدم الخدمات للطلاب والطالبات وخاصة الأيتام الغير قادرين على السكن على حسابهم الخاص لكنه الآن أصبح منفر للطلاب بسبب ممارسات المليشيا التي تهدف إلى تفريغ السكن لعناصر تابعة لها .
وأضافوا: أن الحوثيين أوقفوا الماء والكهرباء والغاز بهدف تحقيق مآربهم الخبيثة وهو ما ترتب عليه آثار سلبية على التحصيل العلمي للطلبه وخصوصاً هذه الفـترة حيث وأن الطلاب مقـدمون على الإمتحانات النهائية.
وبحسب الطلاب، فإن مدير الإسكان يحاول التنصل عن توفير الخدمات بعده أسباب منها أن سبب إنقـطاع المياة بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة وأحيانا يرجع ذلك إلى خروج دينامو الماء عن الخدمة، وأن سبب إنقطاع الكهـرباء عن السكنات هو انسحاب المنـظمة التي كانت تدعـم الجامعـة في توليد الطاقـة الكهربائية بينما الجامعة تفرض رسوم باهظة ويتم تحويلها للمجهود الحربي ولصالح المليشيا .
هذا واشتكى الطلاب من فرض المليشيا الحوثية رسوم مقابل خدمات الكهرباء والغاز والماء والذي يضيف عبئا على كاهل الطلاب وهو ما يكشف تفكير المليشيا القائم على الجشع لذلك تسعى لتحريف الدين لنهب الثروة واغتصاب السلطة تحت إسم الخمس والولاية .
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