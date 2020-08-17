شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يوقفون الخدمات عن السكن الجامعي لجامعة صنعاء بما فيها الماء والكهرباء لارغام الطلاب على المغادرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت المليشيا الحوثية الخدمات عن السكن الجامعي وسكن الأيتام والسـكن الخشـبي، وكذلك سكـن الطالبات وفي مقدمتها خدمات المياة والكهرباء والغاز في جامعة صنعاء لارغام الطلاب على مغادرة السكن .

وقال عدد من الطلاب لـ "المشهد اليمني"، السبت، إن الطلاب والطالبات في السكن الجامعي والذي كان يفتح أبوابه في حقبتي الرئيس السابق علي عبد الله صالح والرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي ويقدم الخدمات للطلاب والطالبات وخاصة الأيتام الغير قادرين على السكن على حسابهم الخاص لكنه الآن أصبح منفر للطلاب بسبب ممارسات المليشيا التي تهدف إلى تفريغ السكن لعناصر تابعة لها .

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وأضافوا: أن الحوثيين أوقفوا الماء والكهرباء والغاز بهدف تحقيق مآربهم الخبيثة وهو ما ترتب عليه آثار سلبية على التحصيل العلمي للطلبه وخصوصاً هذه الفـترة حيث وأن الطلاب مقـدمون على الإمتحانات النهائية.

وبحسب الطلاب، فإن مدير الإسكان يحاول التنصل عن توفير الخدمات بعده أسباب منها أن سبب إنقـطاع المياة بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة وأحيانا يرجع ذلك إلى خروج دينامو الماء عن الخدمة، وأن سبب إنقطاع الكهـرباء عن السكنات هو انسحاب المنـظمة التي كانت تدعـم الجامعـة في توليد الطاقـة الكهربائية بينما الجامعة تفرض رسوم باهظة ويتم تحويلها للمجهود الحربي ولصالح المليشيا .

هذا واشتكى الطلاب من فرض المليشيا الحوثية رسوم مقابل خدمات الكهرباء والغاز والماء والذي يضيف عبئا على كاهل الطلاب وهو ما يكشف تفكير المليشيا القائم على الجشع لذلك تسعى لتحريف الدين لنهب الثروة واغتصاب السلطة تحت إسم الخمس والولاية .