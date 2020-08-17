شكرا لبحثكم عن خبر تدمير منزل شعبي وإصابة إمرأة إثر انفجار اسطوانة غاز في يريم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي، اليوم الأحد، أن انفجار اسطوانة غاز في مدينة يريم، محافظة إب، أدى إلى تدمير منزل شعبي وإصابة إمرأة.

وأوضح المصدر لـ " المشهد اليمني "، أن إنفجار أسطوانة الغاز، أدى إلى إصابة إمرأة وتدمير منزلها بشكل جزئي.

وذكر المصدر بأنه تم نقل المرأة المصابة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.

وأرجع المصدر سبب الانفجار إلى تسرب في أسطوانة الغاز داخل المنزل.

وتزايدت حوادث انفجارات أسطوانات الغاز في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي نتيجة لتداول المواطنين لاسطوانات تالفة و تم استبعادها حتى إعادة صيانتها.

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