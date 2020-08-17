شكرا لبحثكم عن خبر صاعقة رعدية تنهي حياة شخصين في المحويت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي مواطنان يمنيان مصرعهما، الأحد، جراء صاعقة رعدية ضربت أحد المنازل في منطقة عزان بمديرية الرجم محافظة المحويت.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن "ضيف الله محمد العليي" و "محمد علي محمد العريف"، توفو بصاعة رعدية ضربت منزل "العليي" الذي كانوا بداخليه.

وتشهد اليمن هطول أمطار رعدية غزيرة، وتسببت في وفاو العشرات وانهيار بعض المنازل وجرف ممتلكات المواطنين.