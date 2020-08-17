اللجنة التحضيرية برئاسة اللواء كده تلتقي بقطاع الشباب بمختلف توجهاتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الخليج 365 - المهرة

عقدت اللجنة التحضرية للإجتماع الموسع للمكونات السياسية والقبلية بمحافظة المهرة برئاسة معالي وزير الدولة اللواء الشيخ محمد عبدالله كده، اليوم، لقاءً بقطاع الشباب، بمختلف انتماءاتهم السياسية والمدنية والمجتمعية والمستقلين، لمناقشة مسودة وثيقة الإجماع الوطني لأبناء المحافظة.



وأكد الواء محمد عبدالله كده، ان اللجنة التحضيرية جهزت مسودة لميثاق شرف بين مختلف المكونات السياسة والقبلية في المحافظة، وهي في صدد مناقشتها مع مختلف شرائح وأطياف المجتمع المهري وسيتم النزول إلى كافة المديريات لأخذ جميع الآراء في اعتبار الوثيقة الجامعة.

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وأشار كده، إن الوثيقة تهدف للوصول إلى صيغة وطنية توافقية تحافظ على أمن واستقرار المحافظة وتجنبها الصراعات المستوردة إليها، وتوقف التصعيد السياسي وتخفف من حدة الخطاب الإعلامي وتبادل السباب والشتائم في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان استمرار وحدة ولحمة أبناء المهرة وأمنهم وسكينتهم العامة.

وبيّن وزير الدولة، أن اللجنة لا تمنع ممارسة الأنشطة السياسة السلمية ولكنها ضد إدخال المحافظة في أتون الصراعات السياسية والفوضى الخلاّقة تحت أي مبرر كان.

وفي اللقاء، قدم الشباب ملاحظاتهم وأفكارهم حول مسودة الوثيقة، مؤكدين وقوفهم مع السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، لما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وتوحيد الجهود نحو الدفع بوتيرة البناء والتنمية