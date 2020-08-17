القائم بأعمال مدير عام سيحوت يدشن البرنامج التدريبي في الحاسب الآلي لسكرتارية الدوائر الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

دشن الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، بمعية الاستاذ محمد أحمد شملان مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة، اليوم ، البرنامج التدريبي في الحاسب الآلي ( الونيدوز _ الاكسل - الباور بوينت) لموظفي السكرتارية في الدوائر الحكومية بالمديرية، التي تقيمها الإدارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة برعاية الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة لمدة عشرين يوماً.



و رحب الشيخ الزويدي، بالأستاذ محمد أحمد شملان والمهندس مفيد العريقي مدرب البرنامج وجميع الحاضرين ناقلا إليهم تحايا محافظة المهرة الاستاذ محمد علي ياسر .

وقال اليوم ندشن برنامج الدورة التدريبية الحاسب الالي وهذه الدورة الأولى من نوعها في المديرية ٠

واشار الزويدي، أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى المديرية في مجال تأهيل موظفي الدوائر الحكومية وتنمية قدراتهم، وعبر عن أمله في تستمر مثل هذه الدورات.

وثمن الزويدي، جهود الإدارة العامة للبحوث والتدريب لتنفيذها مثل الدورات القيمة، مؤكداً على دعم السلطة المحلية بالمديرية لكافة البرنامج والدورات التي تستهدف تنمية أبناء المديرية.

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وشكر الزويدي مديرة إدارة تنمية المرأة بسيحوت الاستاذة أوسان عقيل باعباد على تنسيقها لهذه الدورة وحهودها الملموسة في إدارة جمعية المرأة الساحلية وخدمة قطاع المرأة بسيحوت.

وحث الزويدي المشاركين والمشاركات إلى الإلتزام والانضباط بمواعيد وبرامج الدورات كما شكر مكتب التربية والتعليم بسيحوت وإدارة ثانوية اروى على إقامة الدورات في قاعة المدرسة ٠

ومن جهته أشار مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الإدارة العامة للبحوث والتدريب لموظفي السكرتارية للدوائر الحكومية بمحافظة المهرة ومنها مديرية سيحوت وقد نفذت في مديريتي حوف وحصوين وهو برنامج نوعي متميز لموظفي السكرتارية ولاشك أن الدوائر بالمديرية بحاجة إلى مثل هذه البرامج العامة لتعميم ثقافة استخدام الحاسب الآلي ولخلق وعي إداري ومحو أمية الحاسب والانتقال من الإجراءات التقليدية القديمة إلى نظام التوثيق الإلكتروني لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيةفي هذا المجال.

وشكر شملان، السلطة المحلية بالمديرية على تفاعلها وحضورها وحسن الضيافة والاستقبال والحفاوة المتميزة التي احضينا بها ٠

حضر التدشين الاستاذ عبدالله عوض باعبده القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت واعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بسيحوت وبعض من أعضاء المكتب التنفيذي بسيحوت ٠