مناقشة تدخلات الوكالة الالمانية في تطوير الإدارة المحلية بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020 الخليج 365 - المهرة ناقش امين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر ، اليوم ، مع منسق مشروع دعم الاستقرار لدى بلادنا التابع للوكالة الألمانية ( GIZ ) للتعاون الدولي، المهندس مازن الدعرهي، تدخلات الوكالة لتطوير الإدارة المحلية بالمحافظة .

Advertisements واستعرض اللقاء مشاريع الوكالة التنموية والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة بالاضافة للخدمات الاستشارية. وأوضح الدعرهي ،بانه سيتم اقامة ورشة عمل تتناول تعزيز الحكم المحلي وتطوير المهارات في كيفية بناء السلام وحل النزاعات. و أشاد نيمر بجهود الوكالة واسهاماتها في تعزيز التنمية الاجتماعية..مؤكدًا حرص السلطة المحلية لدعم وتسهيل مشاريعها في المحافظة

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