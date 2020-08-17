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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة مع مؤظفي الإدارة الخطة العملية لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش مدير الإدارة العامة للمعلومات و الإحصاء و التوثيق بمحافظة المهرة الأستاذ خالد حسان بلحاف اليوم ، مع موظفي الإدارة الخطة العملية المقترحة للعام الحالي 2020م.
وتطرق الأجتماع، مناقشة آليات تنفيذ دورة للمعاقين في إحدى المراكز التعليمية وسبل تنشيط فروع الإدارة بالمديريات والبدء بعمليات الصيانة في المكاتب و الإدارات وكيفية إعداد دليل هاتف جديد وذلك بسبب تغيير العديد من أرقام مكاتب ديوان محافظة المهرة.
وشدد بلحاف، على ضرورة العمل والتكاتف و الانضباط الوظيفي و تطوير العمل في أحسن صورة ، مشيراً الى أهمية إستكمال بنود الخطة وتنفيذها و إيجاد العديد من الحلول للصعوبات التي واجهتها الإدارة أثناء سير العمل.
وشكـر بلحاف، كافة موظفي الإدارة على تفاعلهم وجهودهم الثمينة التي يبذلوها في عملية التوثيق والأحصاء وجمع المعلومات والتي من شأنها تسهم بحد كبير في تطوير إداء العمل بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والأحصاء بالمحافظة
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