عثر مواطنون، مساء الأحد، على جثتي طفل وشقيقته، بعد أيام من اختطافهما من قبل مسلحين، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل تنامي الجرائم في المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مواطنين عثروا على جثة الطفل "رعد عبده عبدالله الزنداني" ـ 12 عام ـ من ساكني عزلة المعشار بمديرية جبلة، وشقيقته "هنادي" ـ 17 عام ـ بعد أيام من اختطافهما من قبل مسلحين.



وأشارت المصادر إلى أن الأهالي عثروا على جثة الطفل مرمية في خط "جبلة" بمنطقة وادي اللحج" مساء الأحد، فيما تم العثور على جثة شقيقته في وقت لاحق.



ولاتزال ملابسات الاختطاف والقتل وهوية الجناة مجهولة حتى اللحظة.



وتشهد مديرية جبلة إحدى حواضن مليشيا الحوثي، جرائم بشعة في ظل تنامي عصابات الجريمة المنظمة المدعومة من قيادات حوثية عليا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب: العثور على جثتي طفل وشقيقته اختطفا قبل أيام من قبل مسلحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.