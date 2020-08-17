شكرا لبحثكم عن خبر حكم قضائي عاجل بصنعاء يفشل في الانتصار لدموع يمنية مطلقة إثر نهب طفلها بعد ساعات من ولادته والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر قضائى مطلع بصنعاء، اليوم الأحد، أن احدى المحاكم أصدرت حكم قضائي عاجل ينتصر لمطلقة يمنية إثر نهب طفلها بعد ساعات من ولادته، لكنه فشل في ذلك.

وقال المحامي وضاح قطيش، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، أنه وجد قبل العيد إمرأة بمحكمة غرب الأمانة تبكي بحرقة وعند سؤاله لها عن سبب بكاءها قالت له بأن طليقها جاء الى منزل والدها لرؤية طفله المولود بعد ولادتها له ب 12 ساعة وعندما منحوه حق رؤية طفله أخذه وهرب ولم يستطيعوا اللحاق به.

وأضاف: أن المرأة استصدرت قرار مستعجل من محكمة غرب الأمانة بتسليم طفلها الذي لم تستمتع برؤية ملامحه وضمه بحضنها.

وتابع: باعت كل ما تملك من أجل تنفيذ ذلك القرار وإعادة طفلها إليها إلا أنها لم تستطع الوصول إلى وليدها الذي لم تره حتى اللحظة بسبب تهرب المحكوم عليه وهروبه بالطفل رغم تواجده في العاصمة صنعاء وفي الحي الذي تسكن هي فيه، و بسبب تهريب أهله له وتعمدهم إخفائه والتستر عليه، وعجز الشرطة القضائية والأمن عن الوصول إليه حتى الآن لتسليم الطفل إلى أمه.

وتعج المحاكم بالمئات من القضايا الأسرية، التي رفعت من وتيرتها الحرب الدائرة منذ ست سنوات نتيجة انقلاب الحوثيين على الإجماع الوطني في سبتمبر 2014.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم قضائي عاجل بصنعاء يفشل في الانتصار لدموع يمنية مطلقة إثر نهب طفلها بعد ساعات من ولادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.