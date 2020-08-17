شكرا لبحثكم عن خبر بسيارة تحمل لوحة ”جيش”.. قيادي عسكري موالي للحوثيين يتهبش أراضي المواطنين والمغتربين بمحافظة إب (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر مصدر محلي، اليوم الأحد، أن قيادي عسكري موالي للحوثيين يتهبش أراضي المواطنين والمغتربين بمحافظة إب.

وأفاد المصدر لـ " المشهد اليمني "، أن المتهبش يستخدم سيارة تحمل لوحة عسكرية "جيش".

ونوه المصدر بأنه التقط الصور للمتهبش أثناء قيامه بتهديد مواطن مالك أرض بدفع ثلاثة ملايين ما لم سيتم منعه من البناء فيها بعد أن هدد العمال باستخدام السلاح إن اشتغلوا قبل دفع المبلغ الذي سيذهب إلى جيبه الخاص.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال نهب وسلب وقتل وسرقات وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسيارة تحمل لوحة ”جيش”.. قيادي عسكري موالي للحوثيين يتهبش أراضي المواطنين والمغتربين بمحافظة إب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.