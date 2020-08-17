وزارة الصحة تدين اختطاف وقتل الدكتور مظهر اليوسفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر إرهابية باختطاف واعدام الطبيب مظهر اليوسفي، في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.



وقالت الوزارة في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) "ان هذه الجريمة الوحشية التي طالت أحد العاملين الصحيين والذي يعمل منذ عشر سنوات ويشهد له المواطنين بالمهنية العالية، مدانة في كل الأعراف والقوانين والأديان".

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واضاف البيان " أن استهداف العاملين في قطاع الصحة مؤشر خطير في عمل هذه المليشيات الإرهابية والتي تتناغم عملها مع الميليشيات الانقلابية الحوثية في استهداف مقدرات القطاع الصحي والعاملين فيه".

ودعت الوزارة الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجريمة البشعة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزاءهم..مهيبة بكل المنظمات بادانة هذا العمل الإرهابي الجبان.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد الدكتور مظهر اليوسفي..سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.